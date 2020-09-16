اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

متخصص فى شؤون الجماعات المتطرفة يكشف كيف تصدت الحكومة لشائعات الإخوان

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:07 ص
متخصص فى شؤون الجماعات المتطرفة يكشف كيف تصدت الحكومة لشائعات الإخوان إعلاميو الإخوان
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال مصطفى أمين، المتخصص فى شؤون الجماعات المتطرفة، إن استرايجية بث الشائعات وإحداث بلبلة في المجتمع، هي سياسة الإخوان من أن تم تأسيس الجماعة على يد حسن البنا، حيث أنهم يحاولون دائما إظهار البلد على أنها غير قادرة على إدارة عدد من الملفات التي تخص وتهم المواطن المصري، وزاد أسلوبهم وسياستهم في الفبركة والكذب وبث الشائعات بعد أن تم إقصائهم من حكم مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة cbc: "عند متابعة قانون التصالح تجد أن الإخوان حاولوا استغلال ذلك القانون من أجل نشر الشائعات وتهييج الشارع المصري، ولكن الحكومة المصرية قطعت عليهم الطريق من خلال تقديم تسهيلات كبيرة على التصالح، بالإضافة محاولاتهم نشر شائعة هدم المساجد، في الوقت الذي تقوم الحكومة ببناء مئات المساجد في المحافظات".

وأضاف: "الإخوان يبثون شائعة أو اثنين شهريا، ويستهدفون من خلالها المشروعات الخدمية الكبيرة، من خلال تشويهها بطرق ملتوية، وهذه الجماعة فقدت مصداقيتها في الشارع المصري، ولكنها ليس أمامها بديل سوى الاستمرار والمضي لما هي فيه".


الإخوان

جماعة الإخوان

جماعة الإخوان الإرهابية

شائعات الاخوان

قانون التصالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"اشتباه خيانة" يستعرض أكاذيب الاخوان عن إزالات المبانى المخالفة فى مصر

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 11:40 م

"اشتباه خيانة" يستعرض أكاذيب الإخوان عن سياسات الدولة تجاه محدودى الدخل.. فيديو

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 11:39 م

الكاتب أحمد أيوب يكشف تاريخ إرهاب الإخوان منذ عهد حسن البنا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 11:38 م

"اشتباه خيانة" يستعرض أكاذيب الإخوان عن فيروس كورونا فى مصر

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 11:33 م

وشهد شاهد من أهلها.. تلميذ القرضاوى يكشف انهيار الإخوان وحجم الانشقاقات داخلها.. تلمية: قيادات التنظيم فتت الجماعة داخل وخارج مصر..ويؤكد: الجماعة أزمتها مع الشعب المصرى..ويرصد الحرب القائمة بين قيادات الإرهابية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 11:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة