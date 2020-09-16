اليوم السابع
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لجنة المصالحات بالأزهر تعمل على حصر الخصومات الثأرية لدراستها وحلها

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 02:51 م
لجنة المصالحات بالأزهر تعمل على حصر الخصومات الثأرية لدراستها وحلها جانب من اجتماع لجنة المصالحات
كتب لؤى على

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اجتمعت اللجنة العليا للمصالحات الثأرية بالأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، وعضوية الشيخ محمد زكي، أمين الدعوة السابق بالأزهر، والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، والدكتور عصام جلال، ممثلا لوزارة التنمية والحكم المحلي، والدكتور عبد المنعم فؤاد، المتحدث باسم اللجنة، والدكتور محمود الهواري، المنسق العام،  والدكتور حسن يحيى، والشيخ حمادة عيسى.
 
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع أعمال اللجان الفرعية في المحافظات وما تم من مصالحات في الفترة الماضية بالرغم من جائحة كورونا وتأثيراتها، وكيفية تفعيل المصالحات الثأرية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع المحافظين ومدراء الأمن على مستوى الجمهورية وفق المستجدات الصادرة عن مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الاحترازية وبالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التضامن والتنمية والحكم المحلي.
 
واستعرضت اللجنة القضايا الثأرية المثارة حاليًا في المحافظات وكيفية العمل على حلها على وجه السرعة بالتنسيق مع المسؤولين بالمحافظات، وأوصت اللجنة بضرورة تكثيف التواصل بين اللجان والجهات المعنية بمختلف محافظات الجمهورية، للعمل على حصر ودراسة كل الخصومات الثأرية وإرسال تقارير مفصلة عنها إلى اللجنة العليا من أجل دراستها والعمل على حلها.
 
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لجنة المصالحات بلازهر

الازهر الشريف

مصالحات الازهر

عباس شومان

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