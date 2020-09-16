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كل ما تريد معرفته عن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان بعد الافتتاح الرئاسى

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 04:15 م
كل ما تريد معرفته عن مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان بعد الافتتاح الرئاسى مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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فى سابقة تعد الأولى فى تاريخ جامعة حلوان، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية افتتاح "مجمع الفنون والثقافة بالجامعة"، عبر الفيديو كونفرانس وذلك ضمن عدة افتتاحات لمشاريع قومية بالدولة، بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي و قام بازاحة الستار  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة برفع الستار عن المجمع الذي يشرف عليه  الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع. 
 
 
وأوضح بيان صادر عن جامعة حلوان، يضم مشروع "مجمع الفنون والثقافة" مبنى العروض الفنية ويشمل المسرح الكبير الذى يعد واحدًا من أكبر قاعات المسرح في مصر بـ1404 مقاعد (908 مقاعد بالصالة الرئيسية و424 مقعدا بالبلكون) كما تضم القاعة خشبة المسرح بمساحة 600 متر مربع.
 
 
ويضم المجمع قاعات للمؤتمرات والندوات الثقافية وعددها 6 قاعات ملحقة بقاعة المسرح الكبير بمبنى العروض الفنية والتى تم إعدادها على أعلى مستوى تقني بالإضافة إلى قاعات للأنشطة الثقافية والفنية وورش العمل، كما يشمل المشروع مبنى العروض المتحفية ويضم مجموعة من المتاحف المتخصصة ومتحف الفن المعاصر ولأول مرة متحف تاريخي لجامعة حلوان.
 
وأنشأ مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان ليكون منارة للفكر والإبداع تشجع على  التفاعل الثقافي والفني لشباب الجامعات والجمهور بصفة عامة.
 
 
 ويهدف  المجمع الكبير إلى خلق بيئة ثقافية فنية علمية اجتماعية تساعد على اكتشاف المواهب ورعايتها وتقديمها للمجتمع، كما يهدف لربط النشاط العلمي والفني والثقافي بالجامعات والهيئات المصرية والدولية، وتعميق الانتماء وحب الوطن بدعم الشباب فكريًا وثقافيًا.
 
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