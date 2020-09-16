كتب تفاعلية صناعة مصرية.. التعليم على الطريقة الحديثة

كتبت : أمانى الأخرس

كتب تفاعلية مصنعة من القماش الجوخ تتميز بألوانها المبهجة كوسيلة جذب للأطفال وإدخال السرور عليهم تحمل الصفحات أنشطة ورسومات بارزة الملمس كأشكال طبيعية أو الحروف وغيرها، ومن مميزات تلك الكتيبات أن من السهل تجميعها أو إعادة لصقها وإصلاحها فى حالة قطع أى جزء منها وتصلح تلك الكتب للطفل من عمر السنتين أو أى عمر للأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة.





تقول هبة محمد فتوح الحاصلة علي ليسانس آداب قسم مكتبات ومصممه كتب تفاعلية وجدت فى صناعة تلك الكتيبات متعة عند معرفتى بحملى فى طفلى الأول حمزة وبعدها جاءتنى فكرة تعدد التصميمات لذوى الإحتياجات الخاصة لصعوبة الفهم أو لتقليل التعلم عن طريق الأجهزة الإلكترونية التى تسبب مخاطر فيطور الطفل قدراته مثلا بطريقة ربط شريط الحذاء أو فتح السوستة او غيرها من الألعاب التركيبية.

تستكمل هبة فتوح حديثها قائلة أعشق الهاند ميد منذ الصغر وبعد تنفيذ كتابى لابني حمزة نال إعجاب الجميع وبدأ عدد من صديقاتي طلب الكتب كوسيلة تعليم لأطفالهن ولسهولة الاحتفاظ بها من طفل لآخر ولسنوات طويلة فطفل ذوى احتياجات الخاصة يجد فى تلك الكتيبات متعة وتعلم مرن وفى حالة تقطيعه لأى جزء من الكتيب سهل إعادتها من جديد فتصبح الكتب التفاعلية ذات أهمية فى التعليم والتوفير فى الوقت ذاته.