غدا الخميس المتمم لمحرم فلكيا والجمعة غرة صفر لعام 1442 هجريا

كتب محمود راغب

يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم غدا الخميس 29 من المحرم 1442 هجريا الموافق 17-9-2020 م وهو ( يوم الروية ) .

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 19 دقيقة ، وفي القاهرة لمدة 23 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقي الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 20 لـ 24 دقيقة .

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين ( 2 - 27 دقيقة ) ، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد قبل غروب شمس ذلك اليوم في مدينة جاكرتا بأندونيسيا .

وبذلك تكون غرة شهر صفر لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الجمعة المقبل 18 سبتمبر الجارى.

ويصل القمر منزلة الإقتران لشهر صفر يوم غدا الخميس 29 محرم 1441 الموافق 17 سبتمبر 2020 (حسب تقويم أم القرى) عند الساعة 02:00 بعد الظهر (11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن المقصود بالإقتران إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء عندما يقعان على خط طول سماوي واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها .

وأوضح التقرير أن مساء هذا اليوم (الخميس 17 سبتمبر) ستغرب الشمس من أفق مكة عند الساعة ( 03:22 مساءً بتوقيت جرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر على إرتفاع (03) درجات والزاوية ألتي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (04) درجات وإضاءة قرصة (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 06:41 مساءً (03:41 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر غير ممكنة بالعين المجردة، ولا من خلال اجهزة الرصد.

وبعد الإقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة بسهولة مساء اليوم التالي.