اليوم السابع
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عبد المنعم سعيد يؤكد أهمية اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل فى تحقيق الاستقرار

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 12:03 ص
عبد المنعم سعيد يؤكد أهمية اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل فى تحقيق الاستقرار الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسى
كتب محمد عبد المجيد

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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسى، إن الإمارات دولة تنموية بطبيعتها، تشبه سفينة نوح بها كل البشر، والتنوع أساسى فيها، ونرى أن المبادرة الإماراتية تساهم فى استقرار الوضع الإقليمى، وأن هذه الاتفاقية تساهم فى مصالح عدد من الدول فى تحقيق الاستقرار والرخاء للمنطقة العربية، ولابد أن يكون للدولة الفلسطينية حق احتكار السلاح حتى تحصل على سلامها، لأنه وقتها ستكون حرة وليست مسلوبة الإرادة. 
 
وأكد الدكتور عبد المنعم سعيد، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع على شاشة "TEN TV"، أن حماس وضعت نفسها فى تيار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، لافتاً إلى أن أول شرط لأى دولة فى العالم أن يكون لها سلطتها وسيادتها الخاصة، وأن يكون قادر على ممارستها، ولكن حماس أفسدت ذلك.
 
وأضاف المفكر السياسي، إن المناسبة مفعمة بالحديث عن السلام والتاريخ وتغيرات جوهرية فى مستقبل المنطقة، مؤكد أننا أمام موجة جديدة بدأها الرئيس السادات، خاصة أنها لم تكن مسبوقة من قبل، فى أنه كان يرسم شكل جديد للمفاوضات.
 
وأوضح، أنه بعد حرب العراق فى مؤتمر مدريد أن الأحادية الأمريكية على العالم، كان هناك مفاوضات ثنائية ومفاوضات متعددة الأطراف، والوصول لاتفاقية "أوسلو".
 
وأشار المفكر السياسي، إلى أن عام 2020 لم يكن رحيما بالعالم على الإطلاق، بدءا من فيروس كورونا وحتى الحروب الأهلية، مما أدى إلى عملية تقلصات عنيفة جعلت القضية الفلسطينية تتراجع بشكل كبير جداً، وهناك تيار إصلاحى فى عدد كبير من الدول بأنه يعمل على استقرار الأوضاع فى المنطقة العربية.
 

فلسطين

إسرائيل

البحرين

الامارات واسرائيل

البحرين واسرائيل

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