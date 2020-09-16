اليوم السابع
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صندوق تطوير التعليم يعلن عن 6 جامعات تكنولوجية جديدة خلال العام الجارى

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 10:31 ص
صندوق تطوير التعليم يعلن عن 6 جامعات تكنولوجية جديدة خلال العام الجارى الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم
محمود طه حسين

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أكد الدكتور أحمد حسنى الحيوى، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة تتجه بشكل كبير خلال الفترة القادمة إلى زيادة الجامعات التكنولوجية.

وأضاف فى بيان صحفي اليوم، أن الصندوق يعتزم زيادة عدد جامعاته التكنولوجية إلى 6 جامعات خلال العام الجارى، مؤكدًا أن بصمة الصندوق لن تكون فعالة في الجزء الخاص بالإنشاء، بقدر العمل على إنشاء شراكات مع دول أجنبية لتكون الجامعات التكنولوجية حاضنة لتلك الشراكات .

وأوضح الحيوى أن الفترة الماضية شهدت صعوبة تطبيق إستراتيجية اقتحام الأسواق بالخارج، بسبب جائحة كورونا وصعوبة الانتقال خارجياً، ولكن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في العديد من الدول، فننوي التواصل مع الدول المستهدفة بخطط الصندوق المستقبلية لاقتحام أسواق خارجية جديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية .

وأشار الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إلى أن الاستثمارات الأجنبية الموجودة بالصندوق حتى الآن، هي شراكات محدودة تقتصر على المجمعات التكنولوجية على مستوى الشريك الإيطالي والألماني، ونوعية الشراكات تسري من خلال آلية تبادل الديون باتفاقات دولية مع هذه الدول لإنشاء نماذج رائدة في التعليم الفني، وهي إحدى الموارد التمويلية الأساسية للصندوق .


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