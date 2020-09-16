اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 08:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

سفير مصر في باكستان يبحث مع وزير الخارجية تعزيز العلاقات المشتركة

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 07:25 م
سفير مصر في باكستان يبحث مع وزير الخارجية تعزيز العلاقات المشتركة وزير خارجية باكستان يستقبل السفير المصرى الدكتور طارق دحروج
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل وزير خارجية باكستان "شاه محمود قريشي"، اليوم الأربعاء السفير د. طارق دحروج سفير مصر لدى جمهورية باكستان الإسلامية، حيث تم استعراض سُبل تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الباكستانية في كافة المجالات.

وقد أعرب وزير الخارجية الباكستاني خلال اللقاء عن تقديره لدور مصر البارز على الصعيدين الإسلامي والدولي، مؤكدًا على رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع مصر في مختلف المجالات.

6d842d5e-8a97-4bcd-acf8-39d506906d7c

بدوره، أطلع السفير المصري وزير خارجية باكستان على رؤية الدولة المصرية لحل الأزمات التي تعصف بالمنطقة، خاصة في ليبيا وسوريا وفلسطين ومنطقة شرق المتوسط، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات الأوضاع في عدد من الملفات والقضايا محل الاهتمام من البلدين.

فيما قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن وزير الخارجية ثمن دور الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب باعتباره الأزهر مقر تاريخي للتعلم، وسلط الضوء على مساهماتها الهامة في الفقه الإسلامي. كما أكد أهمية مصر كبوابة للسوق الأفريقية.

119229687_4500764189995492_5104193292378305889_o

وأعرب السفير المصري عن امتنانه للدعم الذي قدمه في أداء مهمته. كما تم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الهامة.

119235582_4500764186662159_5402349539230795624_n

مصر

اخبار مصر

سفير مصر لدى باكستان

وزير الخارجيه الباكستانى

اخبار باكستان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة