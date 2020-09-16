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زكريا هميمى رئيسا للجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمى

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:42 م
زكريا هميمى رئيسا للجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمى الدكتور زكريا هميمى الأستاذ بكلية العلوم جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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اختارت اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، الدكتور زكريا السيد عبد الله هميمى الأستاذ بكلية العلوم – جامعة بنها، رئيسا لها فى دورتها الحالية، وذلك خلفا للدكتور عبد الحميد الشرقاوى الأستاذ بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة السابق.

يذكر أن اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، هى إحدى اللجان الوطنية المناظرة للاتحادات العلمية الدولية، ومن المهام الموكلة للجنة تقديم الرؤى والاستشارات العلمية فى المجالات العلمية لعلوم الأرض، لتقديمها إلى متخذى القرار للمساهمة فى عمليات التنمية المستدامة بمصر.

 

زكريا هميمى

زكريا هميمى

 


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