اليوم السابع
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"ردينة سعد "الأولى على ثانوية مكفوفين تحتفل بإنجازها أمام الرئيس السيسي : دى البداية والطريق طويل

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 02:19 م
"ردينة سعد "الأولى على ثانوية مكفوفين تحتفل بإنجازها أمام الرئيس السيسي : دى البداية والطريق طويل الطالبة رودينة الأولى ثانوية عامة "مكفوفين"
كتب محمد عبد العظيم

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استعرضت احتفالية المشروعات التعليمية الجديدة بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، نموذجا لطالبين بالثانوية العامة، الطالب محمد على الذى نجح فى دخول كلية طب الاسنان رغم اصابته بسرطان الدم، والطالبة رودينا سعد الأولى فى الثانوية العامة "مكفوفين". 

وقال الطالب محمد على، " رغم اصابتى بسرطان فى الدم استطعت أن أحقق حلم حياتى ومكمل ودخلت كلية طب الأسنان". 

ومن جانبها قالت الطالبة رودينة سعد " قبلت التحدى مع الوقت والمذاكرة متابعة ، والحمد لله اجتهدت على العقبات.. وحققت المركز الأول 97 % وان شاء الله دى مش النهاية.. دى البداية لطريق طويل والخطوة الأول الالتحاق بكلية الاعلام جامعة القاهرة مبسوطة أنى فرحت أهلى واتمنى أن اكمل بنفس التوفق". 

 


السيسى

الرئيس السيسى

الثانوية العامة

الاسكندرية

وزير التعليم

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