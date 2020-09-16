دار الإفتاء تستطلع غدا هلال شهر صفر لعام 1442 هجريا

كتب لؤى على

تستطلع دار الافتاء مساء يوم الخميس الموافق 29 من شهر المحرم لعام 1442 هجريا، الموافق 17 سبتمبر لعام 2020 ميلادي، هلال شهر صفر لعام 1442 هجريا، وذلك بواسطة لجانها المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

ويصل القمر منزلة الاقتران لشهر صفر يوم الخميس المقبل 29 محرم 1441، الموافق 17 سبتمبر 2020 (حسب تقويم أم القرى)، عند الساعة 02:00 بعد الظهر (11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش)، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن المقصود بالإقتران إجتماع الشمس والقمر على إرتفاع واحد في السماء عندما يقعان على خط طول سماوي واحد، حيث يعبر القمر شمال أو جنوب الشمس ويكون القمر منتقلا من غرب الشمس إلى شرقها.

وأوضح التقرير أن مساء هذا اليوم (الخميس 17 سبتمبر) ستغرب الشمس من أفق مكة عند الساعة ( 03:22 مساءً بتوقيت جرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر على إرتفاع (03) درجات والزاوية ألتي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (04) درجات وإضاءة قرصة (0.2 %) وسيغرب عند الساعة 06:41 مساءً (03:41 مساءً بتوقيت جرينتش) بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر غير ممكنة بالعين المجردة، ولا من خلال اجهزة الرصد.

وبعد الإقتران تحدث مرحلة تسمى " الإهلال" وتعني رؤية الهلال الجديد بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق و إبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، وستكون هذه الفرصة مهيأة بسهولة مساء اليوم التالي.

وفي مساء يوم (الجمعة 18 سبتمبر) ستغرب الشمس من أفق مكة عند الساعة ( 03:21 مساءً بتوقيت جرينتش) وفي ذلك الوقت سيكون القمر على إرتفاع (13) درجة والزاوية ألتي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (18) درجة وإضاءة قرصة (2.1 %) وسيغرب عند الساعة 7:24 مساءً (4:24 مساءً بتوقيت غرينتش) بعد ساعة و 03 دقائق من غروب الشمس.