دار الإفتاء تؤكد دور المرأة فى بناء وتكوين المجتمع

كتب محمد سعودي

قالت دار الإفتاء المصرية، في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي: "المرأة ليست ضعيفة.. المرأة شريكة في بناء المجتمع وأصل في تكوينه".



دار الإفتاء عبر تويتر

من ناحية أخرى، ردت دار الإفتاء على عدد من الأسئلة التي أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أزمة الحجاب، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مؤخرا إن "الحجاب تكليف إلهي.. الحجاب جمال".

على صعيد آخر، قالت دار الإفتاء المصرية: "نحن في مرحلةٍ دقيقةٍ مِن بناءِ الدولةِ تَستلزمُ الحرصَ على ما يُساعدُها على النهوضِ، مضيفة أن التضخُّمَ السكانيَّ يُكبِّلُ الاقتصادَ وتَعجزُ الدولةُ بمواردِها المحدودةِ عن ملاحقتِه".

وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الأولادَ وإنْ كانوا زينةَ الحياةِ الدنيا، وقد ندبَ النبيُّ الكريمُ إلى التكاثرِ؛ فإنه وردَ كذلكَ في بابِ الذمِّ فقالَ تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} [الحديد: 20].

وأشارت الدار إلى أن الأمورَ تُقَدَّرُ بعواقبِها، فمتَى كانتْ كثرةُ الإنجابِ عبئًا على الاقتصادِ في ظلِّ نُدرةِ المواردِ كانتِ المصلحةُ في تنظيمِه، ومتى كانتْ دافعًا لِعَجلةِ الاقتصادِ إلى الأمامِ في ظلِّ وفرةِ المواردِ وحاجةِ السوقِ إلى الأيدي الماهرةِ كانتِ المصلحةُ في الندبِ إليه.