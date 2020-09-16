اليوم السابع
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الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 07:59 ص
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خريطة سقوط الأمطار على منابع النيل اليوم الأربعاء

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 07:00 ص
خريطة سقوط الأمطار على منابع النيل اليوم الأربعاء خريطة سقوط الأمطار على منابع النيل
كتبت أسماء نصار

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نشر مركز التنبؤ بالفيضان حرائق التنبؤ بالأمطار على منابع النيل اليوم الأربعاء، والتى تتراوح ما بين أمطار خفيفة إلى غزيرة على الهضبة الاثيوبية حيث تصل إلى 25 مم/ يوم، وخفيفة إلى متوسطة إلى 15 مم فى منطقة المستنقعات، و10 على البحيرات الاستوائية.
 
أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والمشرف على مركز التنبؤ أن الهدف من انشاء المركز، هو تقدير كميات المياه القادمة من النيل باستخدام أحدث تقنيات للتعامل مع صور الأقمار الاصطناعية التى يتم تحديثها يوميًا مع استخدام النماذج الرياضية المتخصصة لقياس توقيتات، ومعدﻻت سقوط الأمطار بحوض النيل ومواعيد وصولها للبلاد وتحديد حجم الموارد المائية الواردة من أعالى النيل أو المتمثّلة فى مياه الأمطار والسيول لإدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل ومساعدة متخذى القرار عند تشغيل السد العالى والخزانات الكبرى على طول مجرى النيل وكذلك توزيع المياه طبقا للفيضان الوارد واﻻحتياجات المائية للبلاد .
 
وأضافت أن نموذج التنبؤ يتم تشغيله يوميا وتبدأ مدة التنبؤ من يوم تشغيله إلى مدة 5 أيام قادمة ويعتمد النموذج اعتمادا اساسيا على حالة الجو الآن لأنها تعتبر نواة التنؤ لذا فمن الوارد جدا أن تتغير نتائج التنبؤات تغيرات طفيفة لنفس الايام المتنبأ بها أمس عن اليوم ولكن الأفضل هى النتائج الأقرب ليوم التنبؤ،  ولذا نؤكد على الثلاث أيام الاولى فى التنبؤ و تشغيل النماج يوميا وتحديث التنبؤات اولا بأول لضمان نتائج أفضل أما عن تنبؤات الأمطار وكمياتها وشدتها فتعتبر من أصعب العمليات داخل نماذج التنبؤات العددية ومن الصعب مناقشتها مع غير المختصين.
 
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مركز التنبؤ بالفيضان

وزارة الموارد المائية والرى

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