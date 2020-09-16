خالد عبد الغفار يؤكد وصول الاستثمارات فى الجامعات الحكومية لـ 48 مليار جنيه

كتب محمد عبد العظيم

قال الدكتور خالد عبد الغفار، إن مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتى يتم افتتاحها اليوم كانت قبل 3 سنوات مجرد صحراء فقط، مشيرا إلى أنه فى ظل دعم الرئيس السيسى تم إنشاء هذا المشروع الضخم بأحدث الوسائل التكنولوجية، وتم تجهيزه بأحدث المعامل والوسائل الحديثة.

وأضاف خلال كلمته فى افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمحافظة الإسكندرية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه تم تخصيص 5.8 مليار جنيه حجم تطوير مشروعات الجامعات الحكومية فى عام 2020، مشيرا إلى أنه تم التوسع فى إنشاء الجامعات والكليات الجديدة حيث تم إنشاء 93 كلية جديدة بالجامعات الحكومية خلال عام 2020.

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن الدولة المصرية تدرس بشكل كامل التغييرات فى الزيادة السكنية والهرم السكنى والزيادات السكنية المتوقعة من أجل توفير ما ما نحتاج إليه من جامعات وكليات جديدة، لافتا إلى انه تم توفير 6 مليارات جنيه لدعم وتطوير البنية التحتية للمعلومات فى الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه يوجد حاليا 21 جامعة مصرية مدرجة ضمن التصنيف العالمى للجامعات، لافتا إلى أنه تم نشر أكثر من 25 ألف بحث علمى دوليا خلال عام 2020، وأن الجامعات الحكومية زادت من 23 جامعة إلى 27 جامعة بحيث يكون داخل كل محافظة جامعة.، وأن حجم الاستثمارات الكلية فى الجامعات وصل إلى 48 مليار جنيه.

وتابع الدكتور خالد عبد الغفار أنه من المقرر إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ضمن المرحلة الثانية لخطة الدولة فى التوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية، مؤكدا أن تم إنشاء 5 مجمعات تكتولوجية جديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.