اليوم السابع
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تحويلات مرورية لحركة السيارات لإصلاح كسر خط صرف صحى بمحور الأوتوستراد

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 08:30 م
تحويلات مرورية لحركة السيارات لإصلاح كسر خط صرف صحى بمحور الأوتوستراد كسر ماسورة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أجرت إدارة مرور القاهرة، تحويلات مرورية لحركة السيارات بعد حدوث شلل مرورى لحركة السيارات بمحور الأوتوستراد، بعد حدوث كسر خط صرف صحى قطر 1800 مم، وتم ابعاد السيارات عن منطقة الأعمال لحين إجراء الإصلاحات وتوجيه المركبات للطرق القريبة منها، وسط تواجد الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات

 

وتسببت كسر ماسورة صرف صحى بمحور الأوتوستراد فى ظهور كثافات مرورية بمنشأة ناصر والمعادى وصولا لمدينة نصر والدائرى وحلوان، وانتقل رجال المرور لتسيير حركة السيارات

 

تلقت غرفة عمليات لمرور القاهرة، بلاغا بوجود كسر بماسورة فى محور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقلت 8 سيارات لشفط المياه ويتواجد رجال المرور بالمكان لتنظيم حركة السيارات.

 

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 


كسر ماسورة مياه

منشاة ناصر

ادارة المرور

زحام مرورى

مرور القاهرة

محور الاوتوستراد

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