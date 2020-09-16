اليوم السابع
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باحث فى شؤون الحركات الإرهابية يشبه الإخوان بدولة الخوارج الأولى

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 07:28 م
باحث فى شؤون الحركات الإرهابية يشبه الإخوان بدولة الخوارج الأولى جانب من المداخلة
كتب محمد عبد المجيد

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قال محمد كامل، الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، إن جماعة الإخوان المسلمين تدعى إنها جماعة إسلامية والإسلام منها بريء، حيث إنها جماعة نشأت أو مثلها مثل أول دولة للخوارج، وهى دولة الأزارقة التى كانت على حدود الدولة الإسلامية ومع ذلك كانت تحارب المسلمين ولا تحارب أعداء الدين أو الكفار، فجماعة الإخوان توجه شائعاتها وسهامها ونقدها وتقول أنها إسلامية، ولا تنفذ أي شيء من تعاليم الإسلام.

وأكد الباحث فى شئون الحركات الإرهابية، خلال عبر برنامج سكايب، اليوم الأربعاء، على برنامج اليوم، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية DMC، أن الجماعة منذ انشأت  وحتى الآن كل هدفها أن تقوم بتدمير الدولة المصرية.

وأضاف محمد كامل، أن منهج جماعة الإخوان المسلمين أختلف فى فترة التسعينات عما قبله مع انتشار الكمبيوتر والإنترنت، فأصبح هناك الآن التجنيد الإلكترونى، وهو استقطاب الأعضاء لها عن طريق المواقع الإلكترونية، وأن أماكن التجنيد الخاصة بالجماعة حتى الآن وما زالت موجودة حتى الآن لكنها تقليدية، هي الجامعات، والمدارس، وبعض المساجد، والتي تنبهت الدولة لها وأخضعت جميع مساجد مصر إلى إشراف وزارة الأوقاف. 

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الجماعه الارهابيه

الاخوان المسلمين

الحركات الارهابيه

الخوارج

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