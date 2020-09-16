اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 02:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

المستشار العلمى لمنظمة خريجى الأزهر لأئمة ليبيا الاتحاد سبيل العزة ورفعة الأوطان

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:50 م
المستشار العلمى لمنظمة خريجى الأزهر لأئمة ليبيا الاتحاد سبيل العزة ورفعة الأوطان الدكتور ابراهيم الهدهد
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق - المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن وحدة المجتمع هو سبيل قوته، وأن اتحاد الجميع هو سبيل الانتصار والنهوض ورفعة الأوطان، مضيفًا أن للاتحاد منافع عديدة، وفوائد كثيرة، لذلك فقد أوجبه الله تعالى، كما أن العقلاء في كل زمان ومكان اتفقوا على أن الوحدة سبيل العزة والنصرة.
 
وأوضح الهدهد خلال محاضرته التي ألقاها بعنوان "وحدة المجتمع المسلم سبيل قوته" في إطار الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لأئمة ووعاظ ليبيا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، أن الدين الإسلامي دعا إلى الوحدة والتماسك والترابط، حيث قال تعالى " واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا".
 
وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم شبه المجتمع بعدة تشبيهات، منها أنه كالجسد الواحد، وكالبنيان الذي يقوي بعضه بعضاً، فقد ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه.

ابراهيم الهدهد

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

ليبيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة