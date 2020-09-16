الزراعة تقدم روشتة لأشجار الجوافة لزيادة الإنتاج والتصدير.. تعرف عليها

كتب عز النوبى

ينشر"اليوم السابع"، عدد من التوصيات والارشادات الفنية التى أصدرتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال الشهر الجارى ، حول طرق الرى ومكافحة الإصابة بذبابة الفاكهة ، لزيادة الإنتاج المحلى والتصدير.

و تمثلت التوصيات التي اعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

-إطالة الفترة بين الريات لتصل إلى 15- 20 يوم للرية حيث يتم البدء فى جمع المحصول خلال هذا الشهر.

-فى حالة الإصابة بذبابة الفاكهة يوصى برش الأشجار بمبيد حشرى مثل اكتليك بمعدل 150سم3 /لتر ماء على ألا يتم جمع المحصول قبل ثلاثة أسابيع من إنتهاء الرش.

-محصول الأشجار البذرية ما بين 30-40كجم للأشجار حديثة الإثمار ومن 70- 80كجم فى حالة الأشجار المعتنى بيها من حيث الرى والتسميد وعمليات الخدمة الأخرى.

ويواصل قطاع الارشاد الزراعى ، التوسع في منظومة التحول الرقمي ، ودعم المزارعين من خلالها، وخاصة مع قلة عدد المرشدين الزراعين، بحيث يتم توصيل المعلومة الارشادية للمزارعين من خلال وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، بصورة مبسطة، ويقوم بتطبيقها على محصوله، لضمان الحصول على انتاجية عالية، وحماية المحصول من اية اصابات.

ويتم تعميم تلك التوصيات والمواد المصورة، على كافة مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي، ومديري عموم الارشاد الزراعي والمكافحة، بكافة المحافظات، ومديري المحطات البحثية، بحيث يتم تعميمها على مستوى المحافظة والمركز والادارة، وكافة الجمعيات الزراعية، والقادة الريفيين لضمان وصولها الى كافة المزارعين.

كانت وزارة الزراعة ، أكدت أن اللجنة التنسيقية لإدارة البرنامج القومى لمكافحة ذباب الفاكهة، نفذت عددا من اللجان المرورية على محافظات: الشرقية، الدقهلية، البحيرة، النوبارية، القليوبية، والإسماعيلية، حيث تم توزيع المصايد والمطويات مع الفتيل المشبع بالتراى ميديلور والميثيل يوجينول على تلك المحافظات بصفة دورية اسبوعيا وتم متابعة تلك المصايد فى هذه المحافظات وتسجيل قراءات المصايد اسبوعيا حيث اظهرت النتائج فى اول قراءة للمصايد ارتفاع فى اعداد الذباب المنجذب للمصايد فى الاسبوع الاول وبدأ هذا التعداد فى الانخفاض تدريجيا من خلال متابعة التعداد للمصايد.