الرئيس السيسي للمصريين: "رغم كل التحديات هنقدر نتجاوز وننجح"

كتب سمير حسنى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للطالبة رودينا والتي حصلت على المركز في الثانوية العامة "مكفوفين"، والطالب محمد والذى تغلب على مرض السرطان منذ صغره ودخل كلية طب الأسنان، قائلا:" أوجه التحية للتغلب على كل الظروف الصعبة والنجاح المتميز ألف مبروك ليكي يا رودينا وعاوز أقول إن نموذج محمد ورودينا، رغم كل التحديات، لكن بالإرادة والإصرار والجهد والثقة في النفس حققوا النتيجة دى وفيه كتير نماذج يمكن تكون مش موجودة معانا.

وأضاف الرئيس السيسي ، خلال افتتاح عدد من المشروعات العليمية في برج العرب: بيدينا الأمل إن احنا رغم كل التحديات هنقدر نتجاوزها وننجح فيها ، .. مبروك يا محمد وردينا وأرجوا إن احنا نحييهم".

وسأل الرئيس السيسي ، محمد ورودينا عن أمنية يحققها لهما، قائلا: "مش عارف أقدملهم إيه ، نفسك في إيه؟.

وردت رودينا: نفسى أكون صحفية متميزة بكتب قصص صغيرة ونفسى أعرض قضايا ومشكلات أسلط عليها الجهد حابة يكون ليا دور أساعد الناس وأى حد محتاج يسلط الضوء عليه، وهدفى كلية إعلام.

ورد محمد على طلب الرئيس قائلا: " نظرا للظروف اللى عشتها بلدنا مفيهاش مستشفى كنت نفسي يتعمل مستشفى في بلدي"، ليرد الرئيس على طلب محمد قائلا: " لأجل خاطرك يا محمد حاضر".