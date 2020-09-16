اليوم السابع
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الجيزة تؤكد خلو محيط الأهرامات من الاكتشافات بعد مسح الطرق الجديدة

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 02:33 م
الجيزة تؤكد خلو محيط الأهرامات من الاكتشافات بعد مسح الطرق الجديدة رصف طرق - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت مصادر بمحافظة الجيزة، أن أعمال التطوير التى يتم تنفيذها بمحيط الأهرامات وهضبة الأهرام، بينها إنشاء طريقين جديدين بالمنطقة، هدفها حل المشاكل المرورية وتخفيف الضغط وإيجاد حلول بديلة للوصول للمنطقة الأثرية بالإضافة إلى ربط المدن الجديدة بالجيزة، وتوفير طرق تخدم المنطقة الأثرية والوفود السياحية التى تتردد عليها.
 
وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن أجهزة الدولة أجرت مسح شامل للمناطق التى يتم إنشاء فيها الطرق الجديدة شملت المسح عن الآثار التى والاكتشافات الآثرية وتأكد خلوها من اكتشافات جديدة، بالإضافة إلى أن المسح عن شبكات المرافق المختلفة.
 
وأوضحت المصادر أن الطرق الجديدة كان مخطط لها أن تكون أنفاق، ولكن تم تعديلها لتكون أعلى سطح الأرض، وهى تخدم المنطقة وتعتبر شرايين جديدة لمحافظة الجيزة، وهما جزء من دفعة للنهوض بالبنية التحتية فى مصر .
 
يذكر أنه يتم إنشاء طريقين، أحدهما شمالى يمر عبر الصحراء، بينما يمر الطريق الجنوبي بمنطقة دهشور، والطريق السريع الجنوبى جزء من الطريق الدائرى الثانى بالقاهرة الذى سيصل مدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر مع العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة عبر 16 كيلومترا في الصحراء.
 

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