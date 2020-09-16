الجريدة الرسمية تنشر قرار حل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة

كتبت آمال رسلان

نشرت الجريدة الرسمية القرار الوزارى لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى رقم 476 لسنة 2020، بإلغاء قرار إعلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة التى عُقدت بتاريخ 31/10/2018.

وأكد القرار على تشكيل لجنة لتسيير أعمال الغرفة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى وعضوية كلٍ من ونورا على، و كريم محسن، وأحمد إبراهيم، و هشام أمين.

وتتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.

وكان الدكتور خالد العناني، قد استقبل فى مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتور نادر الببلاوي لمناقشة المحاور الرئيسية لخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية.

وحرص الوزير على تقديم الشكر للمجلس السابق لإدارة غرفة الشركات السياحية برئاسة حسام الشاعر، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة وخاصة لعملهم فى فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار.

كما تمنى الوزير التوفيق والنجاح للجنة تسيير الأعمال الجديدة فى تنفيذ مهامها ومسئولياتها على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الدكتور نادر الببلاوى له خبرة واسعة بالمجال، فمنذ عام 1996 كان عضوا فى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ثم عضو فى مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ثم شغل منصب نائب رئيس الاتحاد.