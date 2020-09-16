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التعليم العالى تكشف أهمية افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم.. فيديو

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 06:12 م
التعليم العالى تكشف أهمية افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم.. فيديو الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أهمية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، مشيرا إلى أن ما تم هو إنجاز يقرب من الإعجاز من خلال الجهود الضخمة التي تم بذلها لافتتاح تلك الجامعة.

وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه في عام 2017 وبالتحديد في سبتمبر 2017 كان هذا المكان مجرد صحراء، وبعد 3 سنوات فقط، تم افتتاح الجامعة التي تضم 4 كليات ومعامل وبنية تحتية بجانب شبكة كاملة لتوليد الكهرباء، فكل هذا تم خلال 3 سنوات فقط.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن الجامعة تضم أيضا مكتب استشارى ياباني من أكبر المكاتب الاستشارية، بجانب مكتسب استشارى مصري.

كان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء فعاليات افتتاح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية ويرصد اليوم السابع التفاصيل الكاملة للجامعة من حيث البرامج الدراسية والإنشاءات، وتعد  الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا  جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، وتم توقيع الاتفاقية الثنائية لإنشاء الجامعة بين حكومتي مصر واليابان في مارس 2009، وتعتمد سياسة الجامعة على الاستفادة من النموذج الياباني في "التعلم النشط المبني على التجريب والابتكار" والذى يعتمد على البحث العلمي والتطبيق العملي ومنهجية حل المشاكل؛ وتنفرد الجامعة بتخصصات أكاديمية بينية متفاعلة مع كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، وهى جامعة بحثية من الطراز الأول حسب المعايير العالمية.


التعليم العالى

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افتتاح الجامعة المصرية اليابانية

الرئيس السيسي

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