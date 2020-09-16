اليوم السابع
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"التضامن" تبحث غدا توفير أنشطة تعليمية لأطفال الحضانات

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 04:16 م
"التضامن" تبحث غدا توفير أنشطة تعليمية لأطفال الحضانات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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توقع وزارة التضامن الاجتماعى غدا الخميس بروتوكول  مع أحد البنوك ومنظمات المجتمع المدنى، من أجل في توفير فرص تعليمية وتربوية ملائمة تتوافق مع معايير الجودة المحلية والدولية من خلال إتاحة وتوفير خدمات وأنشطة تعليمية وتربوية وصحية موسعة وذات جودة عالية.

كانت  وزارة التضامن الاجتماعى  قد استحدثت نوعا جديدا من حضانات الأطفال من خلال مشروع إنشاء الحضانات المنزلية، وذلك فى إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة، وبهدف إنشاء 500 حضانة منزلية فى 6 محافظات خلال 3 سنوات من المقرر أن يتم إضافتها فى تعديل لائحة الحضانة النموذجية الخاصة بالوزارة.

جدير بالذكر أن  مشروع حضانتي مستقبلي  يهدف إلى المساهمة في توفير فرص تعليمية وتربوية ملائمة تتوافق مع معايير الجودة المحلية والدولية لعدد 1500 طفل من الأطفال في المرحلة العمرية من 2-6سنوات بمحافظتي الجيزة وأسوان من خلال إتاحة وتوفير خدمات وأنشطة تعليمية وتربوية وصحية موسعة وذات جودة عالية.

سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال: تحسين وتطوير بيئة التعلم من خلال رفع كفاءة وصيانة وتطوير عدد 75 قاعة دار حضانة بالجمعيات الأهلية بمحافظتي الجيزة واسوان، تطوير القدرات والكفاءة الفنية والإدارية للميسرات والمشرفات ومديري الحضانات وأعضاء مجالس الإدارات بالحضانات المستهدفة بمحافظتي الجيزة وأسوان ليصبح لديهم القدرة على تطبيق مناهج ونظم تربوية حديثة وفقاً لمعايير الجودة المحلية والدولية التي تؤدي للنمو العقلي والنفسي السليم للطفل، المساهمة في تحسين المستوي التعليمي والتربوي والصحي والنفسي والعقلي والبدني لعدد 1500 طفل متردد علي دور الحضانات المستهدفة من المشروع بمحافظتي الجيزة وأسوان

 


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