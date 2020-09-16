اليوم السابع
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التضامن تؤكد انتظام صرف المساعدات النقدية لمستفيدي برنامج "كرامة"

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:00 م
التضامن تؤكد انتظام صرف المساعدات النقدية لمستفيدي برنامج "كرامة" تكافل وكرامة
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من  برنامج كرامة عن شهر سبتمبر الجارى، حيث أشارت إلى انتظام الصرف اليوم للمستفيدين من البرنامج، والذين يبلغ عددهم حوالي مليون و 240 ألف فرد. 
 
على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل، اعتباراً من غد الخميس وبقية الشهر، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.
 
وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.
 
وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.
 
جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي 3 ملايين أسرة بما يشمل حوالى 12 مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و518 مليون جنيه .
 
 

التضامن

المستفيدين من تكافل وكرامة

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مساعدات تكافل وكرامة

اخبار مصر

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