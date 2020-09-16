اليوم السابع
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التربية الرياضية نجاح ورسوب لطلاب سنوات النقل.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:06 م
التربية الرياضية نجاح ورسوب لطلاب سنوات النقل.. اعرف التفاصيل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن هناك مشروع "كل طفل متصل"، من أجل تغطية التعليم كله، لافتا إلى أن التربية الرياضية ستكون مادة نجاح ورسوب فى سنوات النقل في إطار التعاون بين الوزارة مع وزارة الشباب وجهاز الرياضة، والأنشطة الرياضية ستكون متاحة للطلاب في الأيام التى لن يتواجدوا فيها في المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم صدور قرار وزارى رقم 311، بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: تعتبر مادة التربية الرياضية مادة أساسية "مادة نجاح و رسوب"، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى وذلك بالصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى بمرحلة التعليم الأساسى، ويخصص لمادة التربية الرياضية فترة دراسية واحدة" حصتان أسبوعيا"، ويتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على الأقل ويتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى بفترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين.
 
وشددت الوزارة فى قرارها الوزارى، أنه تخصص لها الدرجة الكبرة 40 مقسمة منها 20 درجة فى الفصل الدراسى الأول و20 درجة فى الفصل الدراسى الثانى، مؤكدة أنه يسرى هذا القرار على نظام الدراسة فى مرحلة التعليم الأساسى بالحلقتين الابتدائية والإعدادية، على الصفوف من الثالث الابتدائى حتى الثالث الاعدادى اعتبارا من العام الدراسى الحالى 2019/2020.

وشددت الوزارة على أن الأنشطة سوف تمارس بنسبة 50% فى المدارس بالعام الدراسى المقبل 2020،2021، بشكل يتناسب مع أيام الحضور للطلاب فى ظل تداعيات أزمة كورونا.


 


التربية والتعليم

مادة التربية الرياضية

اعتبار التربية الرياضية نجاح ورسوب

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