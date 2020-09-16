التأمين الصحى الشامل :التدريب على الإسعافات الأولية يزيد من نجاة المصاب بنسبة 80%

كتب وليد عبد السلام

قالت منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة إن وجود شخص مدرب على الإسعافات الأولية فى محيط شخص مصاب يزيد من نجاة المصاب بنسبة 80% وأضافت فى منشور اليوم أن الإسعافات الأولية مهمة ويجب على الجميع معرفتها.

وكانت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة قالت إن تخصص طبيب الأسرة له دور كبير فى نجاح المنظومة مؤكدة أنه قادر على التواصل مع المريض وأسرته في الأوقات المختلفة.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة : فى كل وحدة صحية ومركز طبى مسجل ومعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يوجد طبيب أسرة مكلف بمتابعة 5 آلاف ملف طبى.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ، كل منتفع علية التردد على الوحدة او المركز الطبى التابع له محل سكنة وموقعة الجغرافي واستكملت منظومة التأمين الصحى : طبيب الأسرة مكلف متابعة ملف المريض وأسرته وإحالتهم للمستشفيات إذا تطلب الأمر.