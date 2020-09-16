البابا تواضروس يبحث مع أسقف سوهاج وتوابعها خدمات الإيبارشية

كتب مايكل فارس

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء، الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، تم خلال اللقاء استعراض بعض الأمور الرعوية.

فى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة أمس، الأب الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية بالعراق، حيث قدم تقريرًا تمت مناقشته أثناء اللقاء، عن الخدمة الرعوية للكنيسة هناك.

وقد افتتح البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الثلاثاء، الاجتماع الأول للمكتب الفنى لقداسته، وتم خلال الاجتماع تقسيم الأعضاء على لجان العمل وتحديد المسؤوليات المطلوبة التي تضمن سير المشروعات المطروحة بصورة جيدة وسريعة، واختتم الاجتماع بالصلاة كما بدأ وتم أخذ صورة تذكارية.

وأصدر قداسة البابا قرارًا نهاية أغسطس الجارى بتشكيل المكتب الفنى لقداسته، للمعاونة فى متابعة عدد من الأعمال الإدارية الخاصة بالبطريركية، وذلك بعد أن أصدر قرار بابوي نهاية أغسطس الماضى، بتشكيل مكتب فنى لقداسته يضم 12 شخصا، وبحسب القرار حدد البابا 12 تخصصا لأعضاء المجلس.