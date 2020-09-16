اليوم السابع
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الأولى على الثانوية للمكفوفين تشكر المتحدة للخدمات الإعلامية واليوم السابع على تحقيق حلمها

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 09:00 م
الأولى على الثانوية للمكفوفين تشكر المتحدة للخدمات الإعلامية واليوم السابع على تحقيق حلمها الطالبة رودينة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت الطالبة رودينة سعد الأولى على الثانوية للمكفوفين، تعليقاً على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى لتحقيق أمنيتها، وذلك من خلال مؤسسة "اليوم السابع" لتدريبها عمليا وصقل موهبتها وتأهيلها للعمل الصحفى والإعلامي: "أشكرهم على دعمهم". 

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى: "أحب أنزل الشارع وأقابل الناس وألخص مشاكلهم في مقالات وأعرضها في الجريدة اللى هشتغل فيها ويكون لى دور وأسلط الضوء على قضايا مطروحة أو مغمورة، وأساعد وأترك أثر في المجتمع، وهو أسمى هدف بالنسبة لى".

من جانبه، علق الإعلامى محمد شردى: إحنا سعداء إننا أول من أبلغك إنك تتدربى مع زميلى العزيز خالد صلاح وزملائنا في اليوم السابع، وأن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قررت أن تتبناكى إعلاميا".

يذكر أنه بعد مشهد محفز وبالغ التأثير طالعته جموع المصريين صباح اليوم، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من المشروعات التعليمية بالإسكندرية، وحديث الطالبة ردينة سعد من أوائل الثانوية العامة "مكفوفين"، وحديثها عن أمنيتها بالعمل فى الصحافة، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى المبادرة وتحقيق أمنيتها، وذلك من خلال مؤسسة "اليوم السابع" لتدريبها عمليا وصقل موهبتها وتأهيلها للعمل الصحفى والإعلامي.

وأكد المهندس حسام صالح، المتحدث باسم المتحدة للخدمات الإعلامية، أن مؤسسة اليوم السابع، برئاسة الأستاذ خالد صلاح، تؤكد انحيازها ودعمها الدائمين لكل المتميزين والموهوبين من أبناء مصر، لا سيما أصحاب القدرات الخاصة ومن يقدمون نماذج مضيئة وملهمة فى التحدى والنجاح رغم المعوقات.

وأضاف صالح، أن المؤسسة تتواصل مع الطالبة ردينة سعد خلال الساعات المقبلة، وتحدد آلية توفير التدريب والتأهيل والممارسة العملية.


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تامر مرسى

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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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