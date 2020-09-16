الأوقاف تواصل حملة نظافة وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة.. صور

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق حملة موسعة لنظافة وتعقيم وتطهير المساجد استعدادا للجمعة الرابعة، مراعين الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كرونا المستجد، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنظافة المساجد وتعقيمها، وانطلاقا من أن للمساجد مكانتها وحرمتها وقدسيتها، فهي بيوته التي ينبغي تعظيم حرمتها.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إنه لا شك أن الحفاظ على نظافة المساجد أو الإسهام في نظافتها، وحرص العاملين بها على نظافتها الدائمة وبذل أقصى ما في وسعهم لذلك، هو من باب تعظيم حرمات الله، وتعظيم شعائره ، يقول الحق سبحانه : "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ".

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى نص خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان :"كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة "، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

وقالت الوزارة :"نثق فى سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، ونسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".

ووضعت وزارة الأوقاف عدد من الضوابط لعودة صلاة الجمعة هى:

1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.

2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.

3. ارتداء الكمامة.

4. إحضار المصلى الشخصي.

5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.

6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.

7. عدم فتح دورات المياه.

8. عدم فتح أو دور المناسبات.

9. عدم زيارة الأضرحة.

10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.

11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .

12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.

13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد.

14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.