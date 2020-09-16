أميرة بهى الدين توضح كيف تسعى الدولة لتطوير منظومة التعليم

كتب أحمد عرفة

أكدت الكاتبة الصحفية والمحامية أميرة بهى الدين، أن الدولة المصرية تحقق إنجازات ضخمة في مجال تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن المنظومة التعليمية يكون لها انعكاس كبير في تحقيق التنمية الشاملة في مصر خلال الفترة الراهنة.



وقالت المحامية أميرة بهى الدين، خلال برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن تطوير المنظومة التعليمية تساهم في رفع وعى الطلاب، وبالتالى محاربة أي مؤامرات داخلية وخارجية.



وتابعت أميرة بهى الدين، أن تطوير المنظومة التعليمية هو ملف شديد الخطورة والأهمية، حيث تحاول الدولة أن تؤهل الشباب لسوق العمل المحلى والدولى، بجانب تعليمهم ضرورة قبول الآخر، وبالتالي يتم محاربة التطرف والإرهاب، ورفع قدرات الشباب من خلال تغيير شامل للمناهج، والاعتماد على إعمال العقل.