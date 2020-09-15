اليوم السابع
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366 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بشمال الدقهلية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 03:09 م
366 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بشمال الدقهلية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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 أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

وأوضح شاكر فى بيان له اليوم أنه فى نطاق قطاع شمال الدقهلية إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (14) هندسة شاملة (451) قرية  إجمالي عدد المشتركين بالقطاع حوالى (900 ألف ) مشترك منهم عدد حوالى (600 ألف ) مشترك على مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2017 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى 366 مليون جنيه كخطة إستثمارية وخطة طموحة على النحو التالى:-
 
-  تم استحداث (34) مقر شبكات بدءاً من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وتم توريد وحدات شحن متنقلة (  hand held  ) للمقرات.
-  إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (59) لوحة حتى تاريخه.
-   إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (2352.32) كم حتى تاريخه.
-    إجمالي طول شبكة الكابلات جهد متوسط (1329.22) كم حتى تاريخه .
- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (5592.34) كم حتى تاريخه .
- إجمالي طول الكابلات جهد منخفض (215.74) كم حتى تاريخه .
-  إجمالي عدد المحولات (3636) محول بإجمالي قدرة (1045.699) م.ف.ا حتى تاريخه .
-    تم إضافة (27.94) كم كابلات جهد متوسط  ، ( 0.19) كم كابلات جهد منخفض ، (5.6) كم هوائى جهد منخفض ، عدد (4) محول بقدرة (5.38) م.ف.أ ‘ عدد (2) لوحة توزيع خلال شهر يونيو 2020.
 
- بلغ إجمالي المنفذ من خطة الإستبدالات خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو2020 حوالى (11) مليون جنيه .
 
- بلغ إجمالى المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو2020 حوالى (145) مليون جنيه.
- أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل مما انعكس على رضاء الساده العملاء.
-  لضمان إستمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات وتم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .
- بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يونيو 2020 (168) محضر بإجمالي يصل إلى حوالى (3 مليون) جنيه بقطاع شمال الدقهلية .
وجدير بالذكر أن قطاع شمال الدقهلية يضم هندسات كل من بلقاس مدينة ، الستامونى ، بلقاس قرى، جمصة، شربين مدينة، شربين قرى ، دكرنس ، بنى عبيد ، ميت سلسيل ، المنزلة مدينة ، المنزلة قرى ، المطرية ، منية النصر، والجمالية.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.
كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

تطوير شبكات توزيع الكهرباء

شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

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