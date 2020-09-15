1.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. غدا بـ"اليوم السابع"

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة تكلف المحافظين بزيادة عدد الموظفين وساعات العمل لاستقبال الطلبات.. 1.1 مليون طلب تصالح فى مخالفات البناء.. تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظات.. إعداد خطة لتسويق منتجات سانت كاترين وتطوير كورنيش الطور.. «خطة طوارئ» استعدادا لموسم الأمطار والسيول.. مدبولى يشدد على تأمين المنشآت الخدمية.. وتنفيذ سيناريوهات أزمة فى كل محافظة للتأكد من جاهزيتها.

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