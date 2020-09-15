اليوم السابع
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نقابة الصيادلة توقع عقد شراء أرض مدينة 6 أكتوبر لإنشاء مدينة متكاملة لأعضائها

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:59 م
نقابة الصيادلة توقع عقد شراء أرض مدينة 6 أكتوبر لإنشاء مدينة متكاملة لأعضائها نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

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وقع المستشار محمد فكرى الحارس القضائى للنقابة العامة للصيادلة عقد البيع الابتدائى لأرض مشروع مدينة 6 أكتوبر، حيث تم توقيع العقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان، وكان قد سبق تخصيص الأرض من قبل وزارة الإسكان للنقابة العامة للصيادلة، بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبرعلى مساحة 9.15 فدان بواقع 38000 متر.
 
وأوضحت نقابة الصيادلة، فى بيان، أنه سيتم إنشاء مدينة متكاملة للصيادلة على هذه الأرض، تضم مشروعا سكنيا ضخما مدعما للصيادلة، مع نادى رياضى ومنطقة خدمات، إضافة إلى مول، ومنطقة ترفيه للأطفال، وحدائق ولاند سكيب، وحمامات سباحة.
 
ويذكر أن النقابة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع أرض مدينة 6 أكتوبر، حيث تم دفع الأقساط المستحقة فى موعدها المحدد، وتم إخلاء الأرض من قبل جهاز مدينة 6 أكتوبر، وتسليمها للنقابة فعلياً بتاريخ 4 نوفمبر 2019، وتم تعيين حارس عليها من قبل النقابة، وفى انتظار القرار الوزارى الذى يحدد الاشتراطات لبدء البناء.

 


نقابة الصيادلة

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