نادى القضاة يفتتح فعاليات معرض القاضى الثالث للكتاب غدا

كتب محمد أبو عوض

أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أنه بمناسبة قرب بدء العام القضائي، وفى سبيل سعى نادي قضاة مصر لتوفير مكتبة قانونية وثقافية تليق بحجم الرسالة العظيمة التي يؤديها قضاة مصر سيفتتح المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي فعاليات معرض القاضي الثالث للكتاب بالنادي النهري بالعجوزة يوم الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، الساعة السابعة مساء، بمشاركة أكبر دور النشر للكتب القانونية والثقافية وستستمر فعاليات المعرض حتى 3 أكتوبر 2020.

وتابع المتحدث الرسمى: يقدم المعرض خلالها تخفيضات على الكتب القانونية والثقافية تصل إلى 60 ٪؜ علما بأن أقسام المعرض ستكون في شرف استقبال السادة الزوار من القضاة وأسرهم من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الحادية عشر مساء طوال أيام الأسبوع

وأردف ، مع التأكيد أنه سيتم إجراء عمليات التطهير اليومي للمعرض كما سيتم اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة للتباعد الاجتماعى حفاظا على صحة وسلامة مرتادي المعرض.