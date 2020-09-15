اليوم السابع
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نائب وزير الصحة يؤكد الزيادة السكانية غير المنضبطة تمثل التحدى الأكبر أمام الدولة

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 10:50 ص
نائب وزير الصحة يؤكد الزيادة السكانية غير المنضبطة تمثل التحدى الأكبر أمام الدولة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان
كتب وليد عبد السلام

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افتتح الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، اليوم الثلاثاء، البرنامج التدريبى للعاملين بالمجلس القومى للسكان، حول " أساسيات البحث الكيفي " والمنعقد خلال الفترة من 15 إلى 27 سبتمبر الجارى بالقاهرة.
 
قال " توفيق " في كلمته بالجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبى، إن الزيادة السكانية غير المنضبطة أصبحت تمثل التحدى الأكبر أمام الدولة للحفاظ على ما تحقق من تحسن فى الاقتصاد المصرى، مشددًا على أن ضبط الزيادة السكانية مسئولية متكاملة تحتاج إلى تكاتف جميع الجهات لمواجهتها باعتبارها مشكلة قومية.
 
وأكد على أهمية البحوث في العمل السكاني ودورها في تقديم المعلومات اللازمة والموثقة المرتبطة بالأوضاع السكانية والاجتماعية، للمهتمين ولمتخذى القرار، من أجل الإسهام في التعرف على الوضع الحالى والرؤية المستقبلية للسكان فى مصر.
 
ويستهدف البرنامج التدريبي مديرى الإدارات الفنية ومساعديهم بالمجلس القومى للسكان، حيث يتضمن 14 جلسة حول البحث الكيفي ومقدمة عنه ، وأخلاقيات البحث، ومقترح البحث والعينات فى البحث الكيفى، ومناهج البحث الكيفى، وطرق جمع بيانات البحث الكيفي، وكذلك المقابلات ومهاراتها، ومجموعة النقاش البؤرية، بالإضافة إلى إدارة البيانات الكيفية وتحليلها، وتقديم البحث الكيفي.
 
يذكر أن البرنامج التدريبي حول "أساسيات البحث الكيفي" ، يتم بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة " JSI ".

الصحة

السكان

الزيادة السكانية

اخبار مصر

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