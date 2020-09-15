مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاه الفجر 4:12 ص
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
ميعاد صلاة العصر 3:20
موعد صلاة المغرب 6:01
ميعاد صلاة العشاء 7:19
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:15 ص
توقيت صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:25
توقيت صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:25 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 4:07
توقيت صلاة الظهر 11:46 م
موعد صلاة العصر 3:16 م
ميعاد صلاة المغرب 58: 5 م
توقيت صلاة العشاء 7:15 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 4:02 ص
توقيت صلاة الظهر 11:38
موعد صلاة العصر 3:07
توقيت صلاة المغرب 5:49 م
موعد صلاة العشاء 7:04 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:11 ص
توقيت صلاة الظهر 11:44 ص
موعد صلاة العصر 3:12 م
توقيت صلاة المغرب 5:55 م
موعد صلاة العشاء 7:08
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
موعد صلاة الفجر 4:47 ص
توقيت صلاة الظهر 12:16 م
موعد صلاة العصر 3:41 م
موعد صلاة المغرب 6:27 م
ميعاد صلاة العشاء 7:36 م
المدينة المنورة
موعد صلاة الفجر 4:44 ص
توقيت صلاة الظهر 12:16 م
موعد صلاة العصر 3:44 م
موعد صلاة المغرب 6:29 م
توقيت صلاة العشاء 7:39 م
الرياض
موعد صلاة الفجر 4:16 ص
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 3:16 م
ميعاد صلاة المغرب 6:01 م
موعد صلاة العشاء 7:11 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
موعد صلاة الفجر 3:57
توقيت صلاة الظهر 11:35 م
ميعاد صلاة العصر 3:05 م
موعد صلاة المغرب 5:48
موعد صلاة العشاء 7:03 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
موعد صلاة الفجر 4:46 ص
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
موعد صلاة العصر 3:45 م
توقيت صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:41 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
موعد صلاة الفجر 4:38 ص
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
موعد صلاة العصر 3:53 م
توقيت صلاة المغرب 6:36 م
موعد صلاة العشاء 7:56
مواقيت الصلاة بالكويت
توقيت صلاة الفجر 4:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
توقيت صلاة المغرب 5:54 م
مواقيت صلاة العشاء 7:11 م
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