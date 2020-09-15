اليوم السابع
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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
 
مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
موعد صلاه الفجر 4:12   ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:50 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:20
 
موعد صلاة المغرب 6:01
 
ميعاد صلاة العشاء 7:19
 
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
موعد صلاة الفجر 4:15 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:55
 
موعد صلاة العصر 3:25
 
توقيت صلاة المغرب 6:06 م
 
موعد صلاة العشاء 7:25 م
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
موعد صلاة الفجر 4:07
 
توقيت صلاة الظهر 11:46 م
 
موعد صلاة العصر 3:16 م
 
ميعاد صلاة المغرب 58: 5 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:15 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
موعد صلاة الفجر 4:02 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:38
 
موعد صلاة العصر 3:07
 
توقيت صلاة المغرب 5:49 م
 
موعد صلاة العشاء 7:04 م
 
 
مواقيت الصلاة فى أسوان
 
موعد صلاة الفجر 4:11 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:44 ص
 
موعد صلاة العصر 3:12 م
 
توقيت صلاة المغرب 5:55 م
 
موعد صلاة العشاء 7:08
 
 
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
 
موعد صلاة الفجر 4:47 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:16 م
 
موعد صلاة العصر 3:41 م
 
موعد صلاة المغرب 6:27 م
 
ميعاد صلاة العشاء 7:36 م
 
المدينة المنورة
 
موعد صلاة الفجر 4:44 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:16 م
 
موعد صلاة العصر 3:44 م
 
موعد صلاة المغرب 6:29 م
 
توقيت صلاة العشاء 7:39 م
 
الرياض
 
موعد صلاة الفجر 4:16 ص
 
توقيت صلاة الظهر 11:48 ص
 
موعد صلاة العصر 3:16 م
 
ميعاد صلاة المغرب 6:01 م
 
موعد صلاة العشاء 7:11 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
موعد صلاة الفجر 3:57
 
توقيت صلاة الظهر 11:35 م
 
ميعاد صلاة العصر 3:05 م
 
موعد صلاة المغرب 5:48
 
موعد صلاة العشاء 7:03 م
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
موعد صلاة الفجر 4:46 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:18 م
 
موعد صلاة العصر 3:45 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:27 م
 
موعد صلاة العشاء 7:41 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
موعد صلاة الفجر 4:38 ص
 
توقيت صلاة الظهر 12:22 م
 
موعد صلاة العصر 3:53 م
 
توقيت صلاة المغرب 6:36 م
 
موعد صلاة العشاء 7:56
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
توقيت صلاة الفجر 4:06 ص
 
موعد صلاة الظهر 11:43 ص
 
ميعاد صلاة العصر 3:13 م
 
توقيت صلاة المغرب  5:54 م
 
مواقيت صلاة العشاء 7:11 م
 
 
 

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