مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 15/9/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

كتب محمود راغب

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 4:12 ص

توقيت صلاة الظهر 11:50 ص

ميعاد صلاة العصر 3:20

موعد صلاة المغرب 6:01

ميعاد صلاة العشاء 7:19

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 4:15 ص

توقيت صلاة الظهر 11:55

موعد صلاة العصر 3:25

توقيت صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:25 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 4:07

توقيت صلاة الظهر 11:46 م

موعد صلاة العصر 3:16 م

ميعاد صلاة المغرب 58: 5 م

توقيت صلاة العشاء 7:15 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 4:02 ص

توقيت صلاة الظهر 11:38

موعد صلاة العصر 3:07

توقيت صلاة المغرب 5:49 م

موعد صلاة العشاء 7:04 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 4:11 ص

توقيت صلاة الظهر 11:44 ص

موعد صلاة العصر 3:12 م

توقيت صلاة المغرب 5:55 م

موعد صلاة العشاء 7:08

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:47 ص

توقيت صلاة الظهر 12:16 م

موعد صلاة العصر 3:41 م

موعد صلاة المغرب 6:27 م

ميعاد صلاة العشاء 7:36 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:44 ص

توقيت صلاة الظهر 12:16 م

موعد صلاة العصر 3:44 م

موعد صلاة المغرب 6:29 م

توقيت صلاة العشاء 7:39 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 4:16 ص

توقيت صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 3:16 م

ميعاد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:11 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:57

توقيت صلاة الظهر 11:35 م

ميعاد صلاة العصر 3:05 م

موعد صلاة المغرب 5:48

موعد صلاة العشاء 7:03 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:46 ص

توقيت صلاة الظهر 12:18 م

موعد صلاة العصر 3:45 م

توقيت صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:41 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:38 ص

توقيت صلاة الظهر 12:22 م

موعد صلاة العصر 3:53 م

توقيت صلاة المغرب 6:36 م

موعد صلاة العشاء 7:56

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 4:06 ص

موعد صلاة الظهر 11:43 ص

ميعاد صلاة العصر 3:13 م

توقيت صلاة المغرب 5:54 م

مواقيت صلاة العشاء 7:11 م