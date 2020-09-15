اليوم السابع
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محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة مسطرد وشارع الحرية بالمطرية.. صور

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 01:56 م
محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة مسطرد وشارع الحرية بالمطرية.. صور تطوير منطقة مسطرد وشارع الحرية بالمطرية
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شارع الحرية ومنطقة مسطرد بحي المطرية حيث تابع خطة تطوير تلك المناطق، كما وجه بالالتزام بالجدول الزمني المقرر لانتهاء الأعمال، حيث تابع المحافظ جهود احياء العاصمة لرفع كفاءة الشوارع التي تتضمن أعمال الرصف والانارة والتشجير ورفع كافة المخلفات. 
 
رافق المحافظ خلال جولته المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية و رئيس حي المطرية، وعدد قيادات المحافظة. 
 
كان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تطوير وتوسعة شارع مصطفى أبو زهرة الواقع خلف الجهاز المركزى للمحاسبات والذى يربط شارعى يوسف عباس والطيران لمتابعة الأعمال التى تقوم بها المحافظة في إطار خطتها لرفع كفاءة بعض المحاور والشوارع الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية فى المنطقة .
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة الشارع وإعادة توزيع الإنارة وإعادة زراعة الجزيرة الوسطي ورفع كفاءة النظافة والتشجير بالشارع.
 
وأزالت محافظة القاهرة منطقة عرب الحصن 1 "عزبة الصفيح " بحي المطرية والتي تضم 93 عقار وعشة وحظيرة مواشي بإجمالي 69 أسرة تم نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة المؤثثة والمزودة بكافة الخدمات تمهيداً لإخلاء المنطقة البالغ مساحتها 10 افدنة وإعادة تخطيطها فى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.
 
وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة قبل نهاية العام الجارى تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية مع نقل سكانها لمساكن آدمية وتوفير حياة كريمة لهم .
 
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مسطرد

المطرية

مدينة نصر

شارع يوسف عباس

القاهرة

محافظة القاهرة

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