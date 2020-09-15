محافظة القاهرة تطلق حملة توعوية لتنظيم الأسرة بـ 14 منطقة

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حملة تنشيطية توعوية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يوم الأحد القادم الموافق يوم 20/9 وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 30/ 9 على مستوى 14 منطقة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور محمد شوقى، مدير مديرية الشئون الصحية بأن الحملة ستقوم بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيي النساء والتوليد وتقديم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية، ضمن أنشطة مشروع برنامج دعم خدمات الصحة الإنجابية.

وأضاف أن الحملة ستكون على مرحلتين المرحلة الأولي تبدأ يوم 20 / 9 وحتى يوم 24 / 9 وتشمل مناطق ( البساتين - الشرابية - روض الفرج - السلام ثاني - المرج - حلوان المقطم ) والمرحلة الثانية تبدأ يوم 26 /9 وحتى يوم 30/ 9 وتشمل مناطق ( مصر القديمة - الزاوية - السلام أول - الخليفة - المعصرة - منشاة ناصر - 15 يوم .

وذكر الدكتور محمد شوقى أن الحملة سوف تقدم خدمات توعية ضمن مبادرة أيامنا احلي لرفع الوعي الصحي للشرائح العمرية والمجتمعية المختلفة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومردوده علي صحة الام والطفل لدعم تقديم خدمات ومعلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مشيرا إلي إنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيرس كورونا المستجد.