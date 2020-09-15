محافظة الجيزة تخصص 4 مدارس فى بولاق والهرم وجنوب والعمرانية لتلقى طلبات التصالح

كتب سيد الخلفاوى

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على متابعة إجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء من خلال 4 مدارس مجهزة بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية والطالبية وجنوب.

حيث تفقد راشد مدرسة نجيب محفوظ التى تم تخصيصها لتلقى طلبات مواطنى بولاق الدكرور ومدرسة أم المؤمنين الثانوية لمواطنى أحياء الطالبية والعمرانية ومدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة لمواطنى حى جنوب الجيزة ومدرسة الصفا والمروة لمواطنى حى الهرم.

وأكد المحافظ أنه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسى ومبردات كما تم نقل عدد كاف من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة لإنهاء كافة المعاملات والإجراءات من مكان واحد للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز مصالحها، مشيراً ان المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن تقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظاً علي سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.

كما شدد المحافظ على رؤساء أحياء الهرم وجنوب بالتواجد على مدار اليوم بمدارس تلقى طلبات التصالح لازاله اى معوقات تواجه المواطنين والرد على استفساراتهم.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الاستماع الى اراء المواطنين وأبرز المعوقات التى تواجههم ونسب التخفيض التى تم اقرارها مشيراً بأنه قد تم تخفيض قيمة مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمة 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وهو ما يجعل الجيزة من أقل المحافظات فى القيم السعرية للتصالحات واستكمالا للتسهيلات التى تقدمها المحافظة للمواطنين تحفيزا لهم ومراعاة البعد الاجتماعى .