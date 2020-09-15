اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 10:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

كاتب صحفى يؤكد فشل قنوات الإخوان فى التحريض ضد مصر

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 10:47 م
كاتب صحفى يؤكد فشل قنوات الإخوان فى التحريض ضد مصر قنوات الإخوان
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد طلال رسلان، الكاتب الصحفى بصحيفة صوت الأمة، أن الانشقاقات التي تضرب قيادات الإخوان بدأت في أبريل 2018، عندما انتفض عدد من العاملين الذى تم فصلهم من قناة الشرق الإخوانية من قبل أيمن نور، حيث خرج العاملين المفصولين ليفضحوا أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية.

وأضاف الكاتب الصحفى بصحيفة صوت الأمة، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مذيعى قنوات الإخوان يتلقون رواتب ضخمة للغاية، حيث إن الإخوانى محمد ناصر يحصل على 60 ألف دولار شهرياً مرتب عن ظهوره في قناة مكملين، كما يحصل عبدالله الشريف على 120 ألف دولار مقابل الأعمال التسويقية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن قنوات الإخوان تتلقى ضربات قوية، خاصة أن هناك فشلا كبيرا يلاحق تلك القنوات الإخوانية التي فشلت في التحريض ضد مصر، موضحا أن هناك خلافات داخل تلك القنوات خاصة أن تلك القنوات لم يعد لديها جديد تقدمه لأنصار الإخوان.


الاخوان

طلال رسلان

جرائم الاخوان

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كاتب صحفى يكشف كيف تستخدم قنوات الإخوان أسلوب التزييف للتحريض ضد مصر

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 08:48 م

فيديو.. سرقات داخل قنوات الإخوان واعترافات لقيادات الجماعة بالانشقاقات.. إكسترا نيوز تعرض فيديو لقيادى يعترف بالانقسامات.. وخبراء يكشفون طبيعة الاختلاسات المالية داخل أبواق التنظيم

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 08:37 م

خبير يكشف تفاصيل السرقات داخل قنوات الإخوان

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 07:52 م

أكاذيب مرتزقة إبليس.. فيديو جديد يفضح أساليب الجماعة الإرهابية في تزييف الحقائق.. ويكشف تضليل قنوات الإخوان لتغييب الوعى وإحباط الروح المعنوية لدى المصريين

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:40 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة