اليوم السابع
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قطع المياه عن مدينتى السلام والنهضة و6 مناطق أخرى بالقاهرة مساء اليوم

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 08:00 ص
قطع المياه عن مدينتى السلام والنهضة و6 مناطق أخرى بالقاهرة مساء اليوم انقطاع مياه
كتب سيد الخلفاوى

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تشهد 8 مناطق بمحافظة القاهرة انقطاع فى خدمة مياه الشرب، لمدة 12 ساعة، تبدأت فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ومن المقرر ان تعود فى العاشرة من صباح غد الأربعاء.
 
وأعلنت محافظة القاهرة، ان شركة مياه الشرب بالقاهرة، ستقطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الآمن المركزى – تقسيم عمر بن الخطاب – اسكانات السلام المختلفة– النهضة بالكامل".
 
واضافت المحافظة ان الانقطاع يستمر لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الثلاثاء وحتى العاشرة صباح غدا الأربعاء،  نظراً لقيام جهاز مدينة العبور بأعمال صيانة داخل محطة مياه العبور.
 
واهابت شركة المياه بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
وكان أعلن جهاز مدينة العبور، قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء وحتى العاشرة صباح غدا، كما سيتم قطع المياه عن المناطق التى تتغذي من الرافع 2 والتى تغذي مناطق الشروق والقاهرة الجديدة وبدر والعبور الجديدة ، كما سيتم قطع المياه عن مدينة السلام والنهضة، وذلك بسبب أعمال الصيانة .
 

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المياه

القاهرة

اخبار القاهرة

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