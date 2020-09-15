سفير مصر فى عمان يبحث مع وزير العمل الأردني أوضاع الجالية المصرية

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بحث السفير شريف كامل، سفير مصر في الأردن، مع وزير العمل الأردني نضال البطاينة، أوضاع المواطنين المصريين العاملين في الأدرن.

وأشاد السفير كامل، خلال المُقابلة، بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين بشأن مختلف شواغل ومطالب المواطنين المصريين العاملين في الأردن، وكذلك بمستوى التزام المواطنين المصريين المُقيمين بالمملكة بكافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة الأردنية في إطار التعامل مع جائحة كورونا.

وتناول اللقاء بشكل مُفصل عددًا من الموضوعات التي تهُم المواطنين المصريين العاملين في الأردن ومطالبهم في هذا الخصوص.

وتم الاتفاق على مناقشة سبل معالجة تلك الموضوعات في إطار تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وبما يتسق مع توجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين بتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس الفرص والامكانات المُتاحة بهما.