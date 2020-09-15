اليوم السابع
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سفير مصر الأسبق بقطر يكشف انتهاكات تميم ضد شعب القطرى

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 08:58 م
سفير مصر الأسبق بقطر يكشف انتهاكات تميم ضد شعب القطرى تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة

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أكد السفير محمد المنيسى، سفير مصر الأسبق في قطر، أن النظام القطرى لا يتبع أي نظام ديمقراطى، بل يمارس القمع ضد شعبه، كما أنه لا يسمح على الإطلاق بأى آراء مخالفة لسياساته، وكل من ينتقد تلك السياسات يكون مكانه هو الاعتقالات.

وقال سفير مصر الأسبق في قطر، في تصريحات لبرنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن النظام القطرى هو نظام عنصرى، ليس فقط ضد النساء والأطفال بل أيضا نظام عنصرى ضد الرجال، حيث إنه لا حقوق في قطر إلا للأمير وأفراد الأسرة الحاكمة.

ولفت إلى أن باقى طوائف الشعب القطرى تواجه حربا عنصرية شديدة من قبل النظام الحاكم، حيث لا يسمح لأى شخص أن يقول رأيا مخالفا للنظام الحاكم، موضحا أن الدوحة تمارس كل أشكال الانتهاكات والقمع ضد القطريين، وهناك تزايد في عدد المعارضين لسياسات تميم بن حمد.


قطر

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تميم بن حمد

الدوحة

انتهاكات قطر

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