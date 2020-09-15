اليوم السابع
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سامح شكرى يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليونانى

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:16 م
سامح شكرى يبحث تطوير العلاقات الثنائية مع رئيس الوزراء اليونانى سامح شكرى ورئيس وزراء اليونان
ريهام عبد الله

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التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس متسوتاكيس، خلال زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية.

ونشر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صورا من اللقاء عبر حسابه الرسمى بتويتر، وعلق : "استمراراً لمحطات زيارته الحالية لأثينا.. الوزير شكري يلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية".

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

 

وزير الخارجية مع رئيس وزراء اليونان
وزير الخارجية مع رئيس وزراء اليونان

 

وغادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، السفير سامح شكري وزير الخارجية، متوجها إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية هناك تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها نظيره اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
 
وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن الوزير سامح شكري غادر على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى أثينا، وتم إنهاء إجراءات سفره والوفد المرافق له من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.
 
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها أمس الأثنين، أن السفير سامح شكري، وزير الخارجية يتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا تلبيةً لدعوة رسمية من نظيره اليوناني لإتمام زيارة ثنائية لليونان، يلتقي خلالها بكل من رئيسة الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير الخارجية، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين الدولتيّن في شتى المجالات، فضلًا عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
 
وفي بيان لوزارة الخارجية، أكد السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضًا مشاركة الوزير شكري خلال الزيارة في الدورة الـ24 لمؤتمر المائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة "الإيكونوميست" والذي يتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.

سامح شكرى

وزير الخارجية سامح شكرى

رئيس وزراء اليونان

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