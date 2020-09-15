اليوم السابع
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رئيس قناة السويس يؤكد عدم تأثر دخل الهيئة عن العام الماضى كثيرا رغم جائحة كورونا

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 09:32 م
رئيس قناة السويس يؤكد عدم تأثر دخل الهيئة عن العام الماضى كثيرا رغم جائحة كورونا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
كتب محمد عبد المجيد

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت العام الماضى 5 مليارات و720 مليون دولار، وأن العام الحالي وخلال أزمة كورونا وانخفاض سعر النفط، لم يتأثر دخل القناة كثيرا عما حققته العام الماضى، بفضل التخفيضات التى قدمناها لبعض السفن بنسبة 75% للسفن القادمة من أمريكا.

وعن موقف قناة السويس مما يروج له بقنوات بديلة، أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: "نقوم بدراسة كل الطرق الأخرى، ولكن حتى الآن لا يوجد بديل لقناة السويس سواء من حيث الأمان أو المرشدين الجيدين للغاية، أو استهلاك الوقود، أو قصر مدة الرحلة، فقناة السويس خارج أي منافسة حاليا". 
 
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخله هاتفية، اليوم الثلاثاء، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية الحدث اليوم، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، أن انتصار المصريين وبطولتهم بعد انسحاب المرشدين الأجانب من إرشاد السفن بقناة السويس خلال فترة تأميم القناة، ولكن العدة كانت جاهزة للمصريين، وكان المرشدين المصريين جاهزين بسيناريوهات، وعلى علم ودراية بما يحدث، واستطعنا النجاح وإرشاد السفن خلال العبور بقناة السويس.
 
وأكد الفريق أسامة ربيع، إنه كانت هناك مؤامرة أخرى تحاك ضد مصر وقتها، وهى قيام الدول الأوروبية بزيادة عدد السفن القادمة إلى قناة السويس، لـ"دربكة" المرشدين المصريين، وإظهارهم بموقف غير القادرين على إرشاد السفن داخل القناة، مشيرا إلى أن ما حدث فى تلك الفترة يستحق عملا دراميا يجسد البطولة التى حدث. 
 
وأشار إلى أن قناة السويس الآن تدار بأيادٍ مصرية 100%، ولا توجد بها أى يد أجنبية، موجها الشكر للمرشدين القدامى والحاليين على ما قدموه من بطولات.

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