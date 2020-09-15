حصاد الوزارات.. "صور" النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية.. صور
وزير النقل: ننفذ تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بـ46.8 مليار جنيه
الصحة العالمية: الوضع فى إقليم شرق المتوسط مُقلقٌ بسبب زيادة حالات كورونا يوميا
الصحة العالمية: تطوير اللقاحات مسألة خطرة ولابد أن يكون اللقاح آمن وفعال
الطلاب المتقدمون لمدارس المتفوفين يواصلون أداء اختبارات القبول إلكترونيا
التعليم العالى تعلن تسجيل 80 ألف طالب بمرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات
إلغاء بورصة لندن السياحية لأول مرة منذ 1980 واستبدالها باجتماعات "أون لاين"
الصحة تعلن الانتهاء من 499 ألف و771 عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار
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