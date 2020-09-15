اليوم السابع
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الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 06:16 م
خالد صلاح
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حصاد الوزارات.. "صور" النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 05:55 م
حصاد الوزارات.. "صور" النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية جرارات سكة حديد

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية.. صور

وزير النقل: ننفذ تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بـ46.8 مليار جنيه

الطلاب المتقدمون لمدارس المتفوفين يواصلون أداء اختبارات القبول إلكترونيا

 

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اخبار اليوم

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