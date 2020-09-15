حصاد الوزارات.. "صور" النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

النقل تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة من روسيا عبر ميناء الإسكندرية.. صور

وزير النقل: ننفذ تحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بـ46.8 مليار جنيه

الطلاب المتقدمون لمدارس المتفوفين يواصلون أداء اختبارات القبول إلكترونيا