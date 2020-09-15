اليوم السابع
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حافظ أبو سعدة يؤكد أهمية تجريم التنمر فى القضاء على الظاهرة.. فيديو

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 08:39 م
حافظ أبو سعدة يؤكد أهمية تجريم التنمر فى القضاء على الظاهرة.. فيديو حافظ أبو سعدة
كتب عامر مصطفى

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قال حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن التنمر هو الاستهانة والتحقير بأي شخص والتمييز على أساس لهجة أو حجم أو لون أو العرض أو الطول، لافتا إلى أنه موضوع مستحدث في كل العالم. وتابع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الأمم المتحدة واليونسيف بدأت الاهتمام بموضوع التنمر مؤخرا وتجريمه للحد منه. 

وأشار حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إلى أن تجريم التنمر خطوة جيدة للقضاء على الظاهرة ومكافحتها.

وأوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، أن عقوبة التنمر حبس 6 أشهر وغرامة 30 ألف جنيه وقد تزداد فى حالة التنمر الجماعى، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن يحد من التنمر.

وأردف، أن هناك وحدة في وزارة الداخلية يمكنها التوصل للحسابات التي تقوم بالتنمر عبر السوشيال ميديا وكذلك ضبط مرتكبي الجرائم الإلكترونية.


التنمر

عقوبة التنمر

جرائم التنمر

ظاهرة التنمر

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