اليوم السابع
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المستشار العلمى لمنظمة خريجى الأزهر لأئمة ليبيا: المشاركة المجتمعية واجب شرعى

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 02:24 م
المستشار العلمى لمنظمة خريجى الأزهر لأئمة ليبيا: المشاركة المجتمعية واجب شرعى الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق
كتب لؤى على

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قال الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، المستشار العلمى للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر، إن المشاركة المجتمعية والعمل على النهوض بالأوطان واجب شرعى وضرورة ملحة، موضحاً أنه ما من دولة قامت وتقدمت إلا بمشاركة كافة أبنائها بمختلف أقاليمها، في كل مؤسساتها ، سواء فى الأمور العامة أو فى الجيوش أو القضاء، أو في غيرها من المجالات.
 
وأضاف، خلال محاضرته، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالفيديو كونفرانس لعدد من الأئمة الليبيين من مختلف المناطق، بعنوان "العمل أساس تنمية المجتمع المسلم"، أن النظرة الفاحصة في تاريخ الحضارات الإنسانية تظهر وتؤكد ذلك، مشيراً إلى أن رفعة الأمم وتقدمها مرهون بحجم عطاء وعمل أبناء الشعوب والأوطان في مؤسساتها، ولقد عنيت آيات الكتاب المجيد بذكر ما أمر الله به في نصوصه الشريفة، ومن بين الأوامر قوله تعالى: "وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ".

المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

اخبار مصر

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