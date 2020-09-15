اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تنقذ 15طفلة من تشويه الأعضاء التناسلية

أعلنت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، عن نجاح خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة في انقاذ 15 طفلة من محاولة تشويه للأعضاء التناسلية والمعروفة بالختان بمحافظة أسيوط مركز منفلوط، فى إطار جهود اللجنة والتي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقالت الدكتورة سحر السنباطي ، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة أن خط نجدة الطفل 16000 استقبل أمس بلاغا بشأن عزم أحد الأشخاص بإحدى قري مركز منفلوط بمحافظة أسيوط ، اجراء عملية تشويه للأعضاء التناسلية لـ 15 طفلة من بناته وبنات العائلة بمنزله بقرية بني رافع بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بواسطة قابلة (داية)

وقد وجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلى سرعة إنقاذ الفتيات الأطفال واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها انقاذهن من هذه الجريمة والتي لا تمت للدين أو الطب بأي صلة، كما وجهت بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام ، مشيرة الى أنه بالتنسيق مع السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط تم إحالة الواقعة إلى نيابة منفلوط الجزئية والتي باشرت إجراءاتها في البلاغ المقدم.

وأضافت السنباطي ، تم استدعاء المشكو في حقه إلي سراي النيابة العامة ، كما استدعت النيابة العامة "الداية" للاستماع لأقوالها لاستكمال التحقيقات.

وقالت "السنباطي" أن المشكو في حقه قد وقع على إقرار و تعهد بعدم إجراء هذه الجريمة بحق الفتيات مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ لقاءات للمتابعة الدورية من قبل اللجنة الفرعية للطفولة بمركز منفلوط لضمان سلامة الأطفال وعدم إجراء هذه الجريمة في وقت لاحق ، موضحة أن عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والمعروفة بالختان، ما هي إلا جريمة يعاقب عليها القانون وجريمة أيضا بحق فتياتنا الأبرياء وهي عملية عواقبها شديدة الخطورة على الأمد القريب والبعيد، وهي اغتصاب لبراءة أطفال في عمر الزهور.

وقدمت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، الشكر للنيابة العامة علي مجهوداتها وسرعة الاستجابة للوقائع المحالة إليهم . كما تثني اللجنة علي تعاون وزارة الداخلية " ممثلة في مديرية أمن أسيوط / مركز شرطة منفلوط " علي سرعة تنفيذها لقرار النيابة العامة باستدعاء المشكو في حقه الي سرايا النيابة العامة ومنعه من ارتكاب هذه الجريمة وفي ذات السياق تتقدم بالشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط علي ما تقوم به في سبيل العمل علي سرعة إنقاذ الأطفال من كل عنف أو خطر أو إهمال.

وتؤكد اللجنة أن هذه الجريمة تخالف أحكام قانون الطفل المصري وقانون العقوبات كما تناشد الأهالي بعدم الزج ببناتهم في هذه الجريمة وتنوه أيضا إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يستقبل استشارات الأهالي والبلاغات الخاصة بهذا الشأن على خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق واتس اب على الرقم 01102121600 على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.



