اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية تطلق فعاليات " الخدمة السودانية " لتعليم اللغات والحرف

الثلاثاء، 15 سبتمبر 2020 06:28 م
الكنيسة الكاثوليكية تطلق فعاليات " الخدمة السودانية " لتعليم اللغات والحرف الكنيسة الكاثوليكية تطلق فعاليات الخدمة السودانية
كتب مايكل فارس

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أطلق مكتب دياكونيا للتنمية التابع لبطريركية الاقباط الكاثوليك بالإيبارشية البطريركية،  اليوم الثلاثاء ، أولي فاعليات مبادرة الخدمة السودانية التي تستضيفها كنيسة السيدة العذراء بحي عين شمس بمحاضرة مع  جون فهيم ، مدرب التنمية البشرية والتي تهدف لدمج اكبر عدد من إبناء الجالية السودانية من مختلف الديانات في المجتمع المصري من خلال تعليم اللغات ( العربية و الانجليزية) و الحرف المختلفة كالتفصيل و تصفيف الشعر و غيرها من الحرف و ذلك لتسهيل عمليه التوظيف وهو ما اكد عليه بيشوي مجدي مدير المشروع .
 
 صرح الأب كيرلس نظيم، مسئول مكتب التنمية دياكونيا ان المبادره هي الخطوة الاولي، مشجعا الجميع علي الاستمرار في خطواتهم المختلفة، مع التأكيد علي امكانية توفير  العمل لكل المتفوقين بالدورة ، فيما أكد چون اهمية المشروع بالنسبة للمرأة السودانية حيث أنه يدربها علي التواصل و بدء المشروعات الصغيره و تمكين المرأة السودانية من الاندماج في المجتمع المصري ، ومن المقرر أن تستمر فاعليات المبادرة علي مدار خمسة اشهر كما وتتخللها محاضرات عن ثقافة وتاريخ مص و تشمل المبادرة ايضا الجانب الثقافي الترفيهي من خلال رحلات و زيارات للأماكن السياحية بمصر مما يعزز سبل إنخراط أبناء الجالية السودانية في المجتمع المصري.
 
 
 
 
 

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